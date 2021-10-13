تونس تختار «فرططو الذهب» لتمثيلها في الأوسكار

تم اختيار "فرططو الذهب" للمخرج عبد الحميد بوشناق لتمثيل تونس في السباق لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي 2022 ، وذلك من قبل لجنة معتمدة من قبل أكاديمية الأوسكار تحت إشراف المركز الوطني للسينما والصورة التي اجتمعت يوم 12 أكتوبر 2021 برئاسة السيد سليم درقاشي مدير عام المركز و مكونة من :



- السيدة جليلة بكار



- السيد رضا الباهي



-السيد توفيق الجبالي



- السيد خميس الخياطي



- السيد حبيب بالهادى



- السيد حبيب عطية



- السيد طارق بن شعبان

وسيتم الإعلان عن قائمة الأوسكار المختصرة في 8 فيفري 2022 وسيكون التصويت النهائي في 22 مارس 2022.



سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94 يوم الأحد 27 مارس 2022 في مسرح دولبي و في مركز هايلاند سنتر في هوليوود وسيتم بثها مباشرة على أكثر من 200 محطة حول العالم.