الكهرباء: خطة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل عام 2035 إلى 42%|فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه مع التطور الكبير والدعم الذى أخذه قطاع الكهرباء من الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تمت زيادة الإنتاج الموجود، مشيرًا إلى أنه فى نفس الوقت أصبحت هناك خطط إستراتيجية من أجل ألا يكون اعتمادنا فقط على الطاقة التقليدية.

وأضاف أيمن حمزة خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية تن، أنه تم وضع خطة من أجل زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل فى عام 2035 إلى 42%، حيث إن فى البداية كانت النسبة 37%.

وتابع أنه كان من ضمن المخطط هو الوصول إلى نسبة 20% عام 2022، لافتا إلى أنه بالفعل تم الوصول لها هذا العام.