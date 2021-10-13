الإعلام السوداني يحتفي بتكريم الرئيس السيسي لوزير أوقاف الخرطوم

أبرزت وكالة الأنباء السودانية، نبأ تكريم وزارة الأوقاف في مصر، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك خطاب التطرف.

وحسب ما ذكرته الوكالة السودانية، أدرجت وزارة الأوقاف اسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصرالدين مفرح أحمد، لتكريمه خلال احتفالات المولد النبوي الشريف، نظرًا لإسهامه في تعزيز الإسلام الوسطى المستنير في بلدان العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد المقبل، في الاحتفالية المقررة في تمام العاشرة صباحاً بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية أن هذا التكريم من دواعي الفخر والسرور والاعتزاز الذي يعد تكريمًا للبلاد وشعبها ولحكومة الفترة الانتقالية.

الجدير بالذكر بأن الوزير مفرح ساهم في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال وعمل على مناهضة الغلو والتطرف وتجفيف منابع الإرهاب وعزز من ترسيخ مبدأ التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع وعمل على نشر ثقافة السلام وإزالة آثار الحرب.

كما ذكرت الوكالة السودانية، أنه عمل أيضًا على نبذ خطاب الكراهية وشارك في العديد من مؤتمرات الحريات الدينية دوليا وإقليميا ومحليا لعكس وجه سودان ما بعد الثورة.

وساهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد ٢٧ عاما، فضلا عن رفع اسم البلاد من قائمة الدول المقلقة في الحريات الدينية بعد ٢٣ عاما.