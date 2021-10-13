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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

لمواجهة كورونا... إعدام ١٢٨ شيشة في كافيهات مخالفة بالبحيرة

إعدام ١٢٨ شيشة في
إعدام ١٢٨ شيشة في كافيهات مخالفة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على  المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية  المخالفة ، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

لمواجهة كورونا... إعدام ١٢٨ شيشة في كافيهات مخالفة في البحيرة

 

وفي نفس السياق، أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة ، عن رفع ٤١٠ حالة إشغال طريق مخالفة ما بين ثابت ومتحرك وفروشات واعلانات بدون ترخيص عبارة عن  ٣٤٢ حالة إشغال بدمنهور و ٤٠ حالة بالمحمودية.

 

- كما  تم تحرير ٥١  محضر لعدم ارتداء الكمامة بمركز كوم حمادة.

- رفع ٢٨ حالة إشغال ومصادرة ٥ شيشة و إعدام ١٢٣ شيشة بمركز ومدينة بدر

البحيرة محافظ البحيرة إعدام ١٢٨ شيشة لمواجهة كورونا كورونا فيروس كورونا محافظة البحيرة

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