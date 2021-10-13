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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول فيديو وصور لعقار حلون بعد إزالته على النيل

فيديو تفصيلي لعقار
فيديو تفصيلي لعقار حلون بعد إزالته على النيل

 

قامت وزارة الموارد المائية والرى، بإزالة عقار مكون من خمسة أدوار على النيل فى حلوان بالتعاون مع جهات الأمن بوزارة الداخلية.

وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وضع إطارا زمنيا لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في اطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.

وتبلغ أعداد الازالات المستهدفة حوالى ١٦٥ الف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا ، وقد تم حتى تاريخه إزالة ٥٦٠٣ حالة بمساحة ١.٤٠ مليون متر مربع تقريبا ، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٥٩ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا ، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

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