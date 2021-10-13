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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تهزم تاهيتي.. وتحقق أول فوز لها تاريخيًا ببطولة العالم لسيدات الريشة الطائرة

صدى البلد

نجح منتخب مصر الأول لسيدات الريشة الطائرة في تحقيق أول فوز له ببطولة العالم والمقامة بالدنمارك خلال الفترة من 9 وحتى 17 أكتوبر الجاري عقب فوزه على منتخب تاهيتي بنتيجة 5 - 0.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب الفراعنة ببطولة العالم بعد الخسارة في المواجهتين الماضيتين أمام تايوان وكوريا الجنوبية.

ويشارك منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه ببطولة أفريقيا الماضية التي أقيمت فبراير 2020.

وتقام البطولة كل عامين وكان من المفترض أن تنظم العام الماضي ولكن تم تأجيليها لهذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من ضحى هاني ونور يسري وجنى أشرف ورحمة العدوي وهنا طارق، ويقود المنتخب المصري المدير الفني عبد الرحمن كشكل ويترأس البعثة المصرية مروة علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

الجدير بالذكر، أن مصر شاركت في الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت بطوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس بـ3 لاعبين وهم "أدهم حاتم الجمال - ضحى هاني - هادية حسني".

مصر منتخب مصر لسيدات الريشة الطائرة ببطولة العالم

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