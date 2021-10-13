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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حذفها بالشيوخ.. المادة 76 من المالية الموحد تثير جدل خطة النواب

موازنة النواب
موازنة النواب

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك لمزيد من المناقشة تمهيدا للتصويت عليها داخل اللجنة، بعدما أعلن إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، تمسك الحكومة بالمادة وطالب بالإبقاء عليها، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة.

 

وقال ايهاب أبو عيش :" نتمسك بوجود المادة فى مشروع القانون، وأن هذه المادة بهذه الصياغة تعبيرا عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة، وفى حال الإلغاء ستتمسك بها الحكومة أثناء المناقشة بالجلسة العامة".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد".

 

وتنص المادة على: " مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا".

المالية وزير المالية مجلس الشيوخ مشروع قانون الجلسة العامة

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