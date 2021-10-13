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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرى: ننفذ أكثر من 1000 حالة إزالة للتعديات يومياً.. فيديو

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الرى

قال محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إنه تم  إزالة 5603 حالات تعد على 1.4 مليون متر مربع ، واستمرار الحملات بجميع المحافظات.

 

وأضاف "القاضى"، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية أم  بى سى مصر2، أن هناك حملات إزالة مكبرة لمواجهة المخالفات والتحديات على نهر النيل.

 

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إلى أننا ننفذ أكثر من 1000 حالة إزالة للتعديات يومياً.

 

وفى سياق أخر، قال المهندس محمد غانم ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إن الدولة المصرية تزيل يوميا العشرات من التعديات على الأراضى الزراعية لافتا لإزالة 64 ألف حالة تعد خلال الست سنوات الماضية بمعدل إزالة 10 آلاف حالة تعد فى العام الواحد ضمن حملة إنقاذ نهر النيل.


وأضاف " غانم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ،   ان الوزارة تنفذ حملات  مكثفة بشأن  إزالة على نهر النيل ، المصارف لافتا إلى ان العمليات مستمرة خلال الفترات الماضية.


وأشار إلى أنه جار تنفيذ عمليات إزالة كاملة للتعديات ويجرى الترتيب الآن لتنفيذ حملات كبرى لإزالة التعديات فى مختلف المحافظات والواقعة على نهرالنيل موضحا أن هذه المخالفات تنوعت ما بين تعديات على نهر النيل أبرزها أعمال الردم التى يقوم بها بعض المواطنين للحصول على قطعة أرض إضافية تنضم للأراضى الزراعية الخاصة بهم .

 

يذكر أن اللجنة الفنية العلمية قد قامت مؤخرا  برئاسة د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، يرافقه المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسئول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن عش مدير معهد بحوث السكر،‏ والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات ، بمواصلة استكمال تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير إلى محافظة الأقصر الشهر الماضي .

وزارة الرى نهر النيل محمد غانم إزالة للتعديات صباحك مصري

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