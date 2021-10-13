أخبار التعليم.. التعليم تنفي وضع صورة لـ محمد رمضان في منهج إنجليزي 3 ابتدائي.. معهد بحوث الإلكترونيات: نتعاون مع دول مثل كوريا لوضع رؤية للمدينة العلمية الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نرصد موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بشبين القناطر|شاهد



شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها المبادرة التي أطلقتها الجامعة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمركز شبين القناطر من خلال توزيع مشروع بطاريات تربية الارانب على عدد من الأسر بقرية كفر شبين.

ده كتاب خارجي.. التعليم تنفي وضع صورة لـ محمد رمضان في منهج انجليزي 3 إبتدائي



حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن انتشرت صورة قيل أنها تخص كتاب اللغة الانجليزية للصف الثالث الابتدائي ، يظهر بها صورة للفنان محمد رمضان .

محافظ بورسعيد يتفقد الدراسة بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية



تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء ، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة ظهر للتكنولوجية التطبيقية بمدينة بورفؤاد ، و التى شهدت انتظاما للعملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي، رافقه خلالها الدكتور نبوي باهي مدير مديرية التعليم، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يطمئن على انتظام الدراسة بالمعاهد الابتدائية.. صور



واصل الدكتور عبدالناصر الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، الأربعاء، جولاته الميدانية على المعاهد الأزهرية؛ للاطمئنان علي مدي انتظام سير العمل الدراسي بمعاهد المنطقة.



التعليم تحقق في صورة لطالب يقوم بتصرف مهين أثناء التصوير مع معلمه

انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة لطالب بمدرسة بهتيم تجاري بنين في بطن الجبل ، يلتقط صورة مع معلم ويهينه بإشارة بيده خلف ظهره ، وهي صورة تسببت في حالة من الغضب على الفيس بوك بين المعلمين والاهالي .



افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة الثانوية بمدينة قنا الجديدة

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، صباح اليوم الأربعاء ، مدرسة الجمهورية الجديدة الثانوية بمدينة قنا الجديدة، في إطار متابعته لانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.



جامعة حلوان تعقد دورة تدريبية لطلابها عن «إعداد وتأهيل إخصائي توحد»



في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم - ذوى الاحتياجات الخاصة - تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن (إعداد وتأهيل أخصائي توحد) وفقا لأخر ما توصل اليه العلم الحديث ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

معهد بحوث الإلكترونيات: نتعاون مع دول مثل كوريا لوضع رؤية للمدينة العلمية الجديدة



قالت الدكتورة شيرين عبد القادر القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات، إن الفترة الماضية تم التركيز على اتفاقيات التعاون مع كافة الجهات التي تعمل في نفس المجال على سبيل المثال الهيئة العربية للتصنيع ، وخلال الفترة الماضية تم التركيز على عقد بروتكولات التعاون مع كافة الجهات التي تعمل في نفس المجال وعلى سبيل المثال الهيئة العربية للتصنيع لانها تعمل في نفس المجال الذي نعمل به فهي الذراع الأكبر لهذا المجال كما أنه هناك تعاون صادق مع هيئة الإنتاج الحربي وتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية ومعهد بحوث البترول والاستشعار عن بعد.

10 صور.. انتظام العملية التعليمية في المدارس في خامس يوم دراسة



انتظمت اليوم الأربعاء العملية التعليمية في المدارس في خامس يوم دراسة ، بعد انطلق العام الدراسي يوم 9 أكتوبر الجاري .