خلال تفقده سير العمل بالمنطقة الصناعية.. محافظ بورسعيد يشهد أعمال لجنة الأيزو

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أعمال اللجنة الخاصة بشهادة الإيزو والجودة، والتى قامت بتعريف العاملين بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالقواعد العامة للحصول على شهادة الأيزو الجودة.

جاء ذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير مستوى الأداء داخل المؤسسات الحكومية، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن بورسعيد أصبحت فى مصاف المدن فيما يتعلق بالنظم الإدارية الحديثة التى تساهم فى سرعة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بتحقيق أقصى استفادة من الخبرات والمهارات والقواعد من خلال اللجنة.