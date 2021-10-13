نشرة البرلمان.. موازنة النواب توافق على مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية.. واقتراح بتفعيل أيام بديلة بالمدارس

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأربعاء، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

حالات إيقاف سريان ترخيص البحث للمناجم في قانون الثروة المعدنية



استثناء أجهزة الدولة والخدمة المنزلية من امتيازات قانون العمل الجديد



وقف الموظف عن العمل وحرمانه من نصف أجره في هذه الحالة



رئيس رياضة البرلمان: قرار عودة الجماهير سيعيد الروح إلي جسد الرياضة المصرية



بعد إحالته للمحاكمة بتهمة التحرش..الفنان شادي خلف يواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه



لماذا ارتفعت أسعار اللحوم؟ برلمانية تطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق



برلماني يقترح تفعيل المناوبات والأيام البديلة في الحضور المدرسي



موازنة النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية

