عاجل
الصدر دعا لضبط النفس.. ميليشيات الحشد تحذر من عواقب وخيمة لخسارتها الانتخابات معهد بحوث الإلكترونيات: غياب تام للتعامل الورقي خلال 3 سنوات محافظ الإسكندرية يفتتح مستشفى نيل الأمل لجراحات الأطفال والإختلافات الخلقية نشرة المرأة والصحة.. علامة في المشي تدل على الإصابة بسرطان الرئة القاتل.. مشروب يقلل من أعراض التهاب المفاصل أخبار التعليم.. التعليم تنفي وضع صورة لـ محمد رمضان في منهج إنجليزي 3 ابتدائي.. معهد بحوث الإلكترونيات: نتعاون مع دول مثل كوريا لوضع رؤية للمدينة العلمية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اسماعيل الشافعي: إقامة ملاعب رولان جاروس في مصر طفرة للتنس

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تدشن نادي رولان جاروس الرياضي الاجتماعي، أمس الثلاثاء، والذي سيقام بمدينة المستقبل شمال العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وشهد الحفل توقيع عقود تأسيس النادي، بمشاركة ممثلي رولان جاروس التابع لاتحاد التنس الفرنسي، والكابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، وممثلي الشركات الثلاثة المؤسسة للنادي " عاصم فاضل ووبرناردو بيسي وكيل رولان جاروس ، وزاهد البطراني وكيل مجموعة حيدر ، وبحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الاستثمار الرياضي. 


وأكد إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، أن نادي رولان جاروس سيكون  نقطة انطلاق وتطور لرياضة التنس في مصر نحو العالمية .


وأضاف الشافعي، أن مصر تعد أرض خصبة لمشروع رولان جاروس، مشيرا إلى أن قلة عدد ملاعب التنس في مصر، انعكس على عدد ممارسي تلك الرياضة، وللأسف لدينا 6 آاف لاعب مصري مسجل في اتحاد التنس، ولكن هذا المشروع العملاق وإنشاء  نادي رولان جاروس سيكون له دور كبير في توسيع قاعدة اللعبة، ومضاعفة أعداد اللاعبين وخلق جيل من الأبطال المصريين، وتطوير المستوي الفني وفقا لاحد الاساليب العالمية  ، خاصة أن النادي سيضم نحو 20 ملعب تنس جديد، وهي خطوة كبيرة وجديدة على طريق العالمية لصناعة أبطال مصريين  في اللعبة.


وخلال كلمته على هامش الحفل، أشار رئيس الاتحاد المصري للتنس ، إلى أن له ذكريات كثيرة مع بطولة رولان جاروس، والتي تعد علامة رياضية وتجارية للاتحاد الفرنسي للتنس مميزه في العالم كله .


ويضم المخطط العام لنادي رولان جاروس، العديد من المنشآت الرياضية من ملاعب واستادات وفندق ومدارس دولية ومركز طبي عالمي و مركز للقياسات الرياضية وأكاديميات في كل الألعاب الرياضية وفقا لأحدث المعايير العالمية وفي مقدمتها لعبة التنس، كما يضم مركز للقياسات البدنية.


من جانبه ، أكد عاصم فاضل، أن النادي سيقام على مساحة 44 فدان، ومن المقرر أن يضم أكبر استاد تنس في العالم بسعة ٢٥ الف متفرج، بجانب استاد تنس آخر بسعة ١٧ ألف متفرج، إضافة إلى ملاعب للتدريبات، بجانب ملاعب كرة قدم وفقا لمعايير الفيفا . 


واضاف فاضل ، أن التصميم الخاص بالنادي فصل مداخل ملعبي التنس الرئيسيين لتسهيل خروج ودخول الجماهير، بجانب تخصيص منطقة للرعاة لتسويق منتجاتهم على هامش البطولات التي ستقام على ملاعب النادي.


وأوضح عاصم فاضل ، أن المناخ الاستثماري الرائع في مصر بلد الامن والامان وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توسيع الاستثمارات الرياضية ضمن مشروع الجمهورية الجديدة مصر 2030 والنهوض بالرياضةالمصرية للوصول للعالمية كان سببا في الاقدام علي هذا المشروع العملاق .


واكد زاهد البطراني ، أن مصر تعيش أزهي عصور التنمية والاستقرار في عهد فخامة الرئيس السيسي وهو ما جعل مجموعة بن حيدر تخوض هذا المشروع العملاق بشراكة فرنسية علي الاراضي المصرية بلد الامان والامان والاستثمار .


وأضاف البطراني، أن المشروع يضم فندق ووحدات سكنية، سيتم استغلال بعضها لاستضافة اللاعبين والفرق الأجنبية التي ستشارك في البطولات ، التي ستقام على ملاعب النادي، كما سيضم المشروع مول تجاري، ومركز طبي متكامل.

ترشيحاتنا

السعودية تكشف تفاصيل سقوط شبكة فساد تضم 13 موظفًا بوزارة السياحة

طائفة يهودية تستعد لدخول إيران.. تحرك عاجل من أمريكا وإسرائيل لمنع الكارثة

البحرين تدين هجوم مليشيا الحوثي على باب المندب وجنوب البحر الأحمر

الفرق بين الطلاق البائن والرجعي .. الإفتاء توضح

أيهما أفضل؟ اختبار اصطدام يواجه فولكس فاجن بمنافستها الشرسة تسلا

الصحة العالمية تصدم العالم: كورونا ليس الوباء الأخير وعدد الوفيات مازال مرتفعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار ناري.. جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثتين في رشاح بالقليوبية

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

في بيان رسمي.. "القاهرة السينمائي" يدعم إدارة مهرجان الجونة بعد حريق البلازا

الرئيس السيسي من بودابيست: مش هنسمح إن الناس تترمي في البحر

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

مصمم على الاستفزاز.. هل تواجه مضيفة طائرة محمد رمضان مصير الطيار أبو اليسر؟ فيديو

قبل انطلاقه بـ 24 ساعة.. حريق بقاعة افتتاح مهرجان الجونة .. فيديو

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن على بعد خطوات من سحق آبي أحمد.. قائمة عقوبات قاسية هذه المرة

طريقة عمل الشاورما السوري بالخطوات

مصمم على الاستفزاز.. هل تواجه مضيفة طائرة محمد رمضان مصير الطيار أبو اليسر؟ فيديو

أنا كعاطف انبسطت.. قصة إحالة شادي خلف للجنايات بتهمة التحرش بـ7 فتيات

فيديو

بعد حريق الجونة وإصابة 14 مواطنا باختناقات.. ما مصير المهرجان؟

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ماس كهربائى .. أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى " فيديو"

وصلة رقص مضيفات الطيران أمام محمد رمضان .. هل تتكرر مأساة أشرف أبو اليسر؟

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: الهدف الأسمى لإجراء انتخابات المحليات

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ