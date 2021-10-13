اسماعيل الشافعي: إقامة ملاعب رولان جاروس في مصر طفرة للتنس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تدشن نادي رولان جاروس الرياضي الاجتماعي، أمس الثلاثاء، والذي سيقام بمدينة المستقبل شمال العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الحفل توقيع عقود تأسيس النادي، بمشاركة ممثلي رولان جاروس التابع لاتحاد التنس الفرنسي، والكابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، وممثلي الشركات الثلاثة المؤسسة للنادي " عاصم فاضل ووبرناردو بيسي وكيل رولان جاروس ، وزاهد البطراني وكيل مجموعة حيدر ، وبحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الاستثمار الرياضي.



وأكد إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، أن نادي رولان جاروس سيكون نقطة انطلاق وتطور لرياضة التنس في مصر نحو العالمية .



وأضاف الشافعي، أن مصر تعد أرض خصبة لمشروع رولان جاروس، مشيرا إلى أن قلة عدد ملاعب التنس في مصر، انعكس على عدد ممارسي تلك الرياضة، وللأسف لدينا 6 آاف لاعب مصري مسجل في اتحاد التنس، ولكن هذا المشروع العملاق وإنشاء نادي رولان جاروس سيكون له دور كبير في توسيع قاعدة اللعبة، ومضاعفة أعداد اللاعبين وخلق جيل من الأبطال المصريين، وتطوير المستوي الفني وفقا لاحد الاساليب العالمية ، خاصة أن النادي سيضم نحو 20 ملعب تنس جديد، وهي خطوة كبيرة وجديدة على طريق العالمية لصناعة أبطال مصريين في اللعبة.



وخلال كلمته على هامش الحفل، أشار رئيس الاتحاد المصري للتنس ، إلى أن له ذكريات كثيرة مع بطولة رولان جاروس، والتي تعد علامة رياضية وتجارية للاتحاد الفرنسي للتنس مميزه في العالم كله .



ويضم المخطط العام لنادي رولان جاروس، العديد من المنشآت الرياضية من ملاعب واستادات وفندق ومدارس دولية ومركز طبي عالمي و مركز للقياسات الرياضية وأكاديميات في كل الألعاب الرياضية وفقا لأحدث المعايير العالمية وفي مقدمتها لعبة التنس، كما يضم مركز للقياسات البدنية.



من جانبه ، أكد عاصم فاضل، أن النادي سيقام على مساحة 44 فدان، ومن المقرر أن يضم أكبر استاد تنس في العالم بسعة ٢٥ الف متفرج، بجانب استاد تنس آخر بسعة ١٧ ألف متفرج، إضافة إلى ملاعب للتدريبات، بجانب ملاعب كرة قدم وفقا لمعايير الفيفا .



واضاف فاضل ، أن التصميم الخاص بالنادي فصل مداخل ملعبي التنس الرئيسيين لتسهيل خروج ودخول الجماهير، بجانب تخصيص منطقة للرعاة لتسويق منتجاتهم على هامش البطولات التي ستقام على ملاعب النادي.



وأوضح عاصم فاضل ، أن المناخ الاستثماري الرائع في مصر بلد الامن والامان وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توسيع الاستثمارات الرياضية ضمن مشروع الجمهورية الجديدة مصر 2030 والنهوض بالرياضةالمصرية للوصول للعالمية كان سببا في الاقدام علي هذا المشروع العملاق .



واكد زاهد البطراني ، أن مصر تعيش أزهي عصور التنمية والاستقرار في عهد فخامة الرئيس السيسي وهو ما جعل مجموعة بن حيدر تخوض هذا المشروع العملاق بشراكة فرنسية علي الاراضي المصرية بلد الامان والامان والاستثمار .



وأضاف البطراني، أن المشروع يضم فندق ووحدات سكنية، سيتم استغلال بعضها لاستضافة اللاعبين والفرق الأجنبية التي ستشارك في البطولات ، التي ستقام على ملاعب النادي، كما سيضم المشروع مول تجاري، ومركز طبي متكامل.