دينا أبو السعود تكشف الحل الأفضل لـ إعادة تغذية وترميم البشرة| فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة تجميل ، إن كل فتاة بجميع الأعمار تهتم بصفاء ونقاء بشرتها، مما يساعدهم على وجود الكاريزما، لتظل ثقتنا قوية طوال العمر، ولا تهتز عند كبر السن، فيجب أن تعمل كل فتاة على تحفيز الكولاجين فى بشرتها وترطيب البشرة طوال الوقت، والطريق الوحيد لهذا الترطيب والنقاء هو كريم بينكى".

وأضافت دينا أبو السعود، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشكلة حب الشباب منتشرة للغاية، وليست مقتصرة على سن المراهقة، ولكن يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية والسيدات وتناول الأطعمة السريعة الجاهزة يسبب هذه الأزمة والتهاب الحبوب يتطلب استخدام مضاد حيوية للالتهابات بالتزامن مع كريم بينكى للحصول على نضارة وتقشير البشرة.

وطرحت شركة ميرتى ، 5 أنواع من الصابون الطبى يعمل على ترطيب عالى لاحتوائها على زيت زيتون ، زبدة الشيا وذلك لكافة أنواع البشرة وعلاج التصبغات .



وذكرت دينا أبو السعود ، في تصريحات سابقة ، أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

وأضافت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

ولفتت دينا أبو السعود إلى أن كريم بينكي يستخدم لكافة أنواع البشرة ويعمل على تقليل التهابات البشرة نتيجة احتوائه على مواد مرطبة، منوهة إلى أن كريم بينكي مرخص لدى وزارة الصحة.

وتابعت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.