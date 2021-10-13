رئيس المالديف يستقبل السفير المصري لوداعه.. صور

استقبل رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح بالقصر الرئاسي بالعاصمة ماليه السفير حسين السحرتي، سفير مصر غير المُقيم لدى المالديف، قُبيل انتهاء فترة عمله، حيث أعرب الرئيس صليح عن تقديره واعتزازه بالعلاقات التاريخية المُتميزة التي تجمع مصر بالمالديف، وطلب نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أثنى على ما شهدته العلاقات من دفعة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية بانعقاد جولة استثنائية للمشاورات السياسية بين وزارتيّ خارجية الدولتين بالقاهرة في ديسمبر 2019 للاحتفال باليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف للطلبة المالديفيين في مختلف التخصصات، والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الدولتين خاصة في إطار عضويتيهما في منظمة التعاون الإسلامي.

وأجرى السفير السحرتي كذلك لقاءات مع كل من وزيرة التربية والتعليم المالديفية د. عائشة علي، ونائبة رئيس البرلمان المالديفي إيفا عبد الله، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية المالديفية، فضلاً عن مدير المدرسة العربية الإسلامية ومبعوثي الأزهر الشريف العاملين بالمدرسة، حيث تم تناول مسارات وأفق العلاقات الثنائية بين مصر والمالديف خاصة في المجالات التعليمية والثقافية.

كما قدّم السفير المصري الشكر لقيادة وحكومة وشعب المالديف على الدعم والمساندة والاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر طوال فترة رئاسته للبعثة، كما قدّم التهنئة لتولي وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً حرص مصر على استدامة وتعزيز الروابط الأخوية التي تجمع قيادتي وحكومتي وشعبي الدولتين.

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