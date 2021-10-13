نتابع التحقيقات.. أمين سر لجنة النقل بالنواب ينعى شهداء كوبري طور سيناء

نعي النائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة النقل والمواصلات شهداء العمل في حادث اصطدام سيارة نقل " تريلا " تحمل حفارا بكوبري الزهراء بطور سيناء.

وفور وقوع الحادث انتقل امين سر لجنة النقل المواصلات لموقع الحادث من رأس سدر لمدينة طور سيناء ومتابعة إجراءات الدفن والاطمئنان علي المصاب بمستشفى الزهراء .



وقال السيد أنه يتابع التحقيقات للوقوف علي الأسباب الحقيقية ومعالجتها مستقبلا وإعداد تقرير بذلك الحادث للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

وشيعت الجنازة اليوم في مشهد مهيب بحضور نواب مجلس الشعب والشيوخ بجنوب سيناء والقيادات التنفيذية للمحافظة وعلي رأسهم اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات واللواء ايمن الشريف السكرتير العام واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير المساعد والعميد هاني رضا بدوي رئيس مدينة طور سيناء وتم أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من ساحة مسجد المنشية بطور سيناء وتم دفن اثنين من المتوفين في الحادث بمقابر طور سيناء وهما بدر محمد قطب خليف وعماد حمدي سائقين بمجلس مدينة طور سيناء بينما تم نقل السائق الثالث المتوفي امير عبد العظيم بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية .



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