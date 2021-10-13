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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار من محافظ بني سويف بالتحقيق في الغياب وترك العمل بمحليات القرى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج  جهود وحملات المتابعة الميدانية بالمحافظة لكافة القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو إهمال أو تقصير في العمل،ضمن خطة المحافظة للمتابعة المستمرة بهدف تحقيق الانضباط الإداري ،ورصد السلبيات وإيجاد الحلول وتذليل كافة العقبات، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة، والإبلاغ الفوري عن أية مشكلات يتم التعامل معها والعمل على حلها بصورة عاجلة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده مدير عام المتابعة بالديوان العام ،الدكتور أشرف حماد،بشان نتائج  المتابعة والمرور الميداني على عدد من المجالس القروية والوحدات الصحية،في الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر 2021،وتضمن الإشارة إلى المرور على  بعض قرى بمركز بني سويف والتي شملت قرى ( تزمنت الشرقية ، بني هارون ، الحلابية ، شريف باشا ، أبوسليم ).

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وأسفر المرور الميداني الذي قامت به لجان إدارة المتابعة في زيارتها لمجلس قروي  تزمنت الشرقية عن رصد بعض الإشغالات بالشارع الرئيسي للقرية ، ووجود 4 أعمدة إنارة  تعوق الحركة بمنتصف الشارع الواقعة خلف محطة الصرف الصحي بقرية بني هارون ، وإشغالات بالشارع الرئيسي بالحلابية وتراكمات وقمامة ومخلفات هدم بجوار شركة الأنابيب على الطريق الدائرى بزمام قرية بني هارون.

فيما تم رصد طلمبة مواد بترولية تدار برخصة منتهية وتعمل بدون ترخيص من الهيئة العامة المصرية للبترول ، وقد تبين عدم قيام مسؤولى الوحدة المحلية والتموين بتزمنت باتخاذ الإجراء القانوني تجاه تلك المخالفة،علاوة على المرور على عدد من المقاهي والكافيهات لمراجعة وضعها القانوني ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخلها ، حيث تبين وجود 5 مقاهي تعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على أكثر من20 شيشة داخل تلك المقاهي.

حيث وجه المحافظ بالتحقيق مع العاملين  بالوحدة المحلية وقسم الإشغالات ، مع التوجيه بسرعة تلافى جميع الملاحظات والسلبيات التي رصدها تقرير المتابعة الميداني ، والتنبيه علي المختصين بالوحدة المحلية من الإشغالات والبيئة بالمرور الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، فضلا عن التنسيق مع شركة الكهرباء لنقل الأعمدة الموجودة بمنتصف الشارع خلف محطة الصرف ببني هارون ، بجانب إحالة واقعة طلمبة المواد البترولية للشؤون القانونية بالمحافظة للتحقيق وتحديد المسؤولية حيال المتقاعسين عن اتخاذ الإجراء  القانوني المتبع في مثل هذا الشأن  .

وفي زيارتها الميدانية لقرية شريف باشا، تم رصد بعض حالات الغياب وترك العمل،ووجود إشغالات بطول الشارع الرئيسي بالقرية وإشغالات وقمامة بالشارع الرئيسي بقرية أبوسليم وتراكمات ومخلفات هدم وبناء بطريق ابوسليم/شريف باشا،فيما تم المرور على الوحدة الصحية بشريف باشا،حيث تم رصد 6 حالات غياب دون سند، وبعض النواقص بعيادة الأسنان والمعمل وأجهزة غير مستغلة بالمعمل ، بخلاف المرور على المقاهي والذي أسفر عن رصد مقهى يعمل بدون ترخيص  ويتسبب في إعاقة الحركة بالشارع  لوجود إشغال طريق ، وقد تم التحفظ على 7 شيش، بالمخالفة لقرارات الحكومة بحظر تقديم الشيش داخل المقاهي ضمن خطة الدولة لمجابهة العدوى بكورونا.

وقد وجه المحافظ بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل بدون سند ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات والسلبيات والملاحظات الواردة بالتقرير ، مع التنسيق مع مسؤولى قطاع الصحة لتوفير النواقص بعيادة الأسنان والمعمل والاستفادة من الأجهزة غير المستغلة بأي وحدة صحية ، والتنبيه على مسؤولى الوحدات المحلية باتخاذ الإجراء اللازم حيال الإشغالات والقمامة مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية بالمرور على المقاهي والكافيهات لمتابعة الالتزام بحظر تقديم الشيش واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين ، وذلك تطبيقاً للتدابير الوقائية الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

بني سويف حياة كريمة محافظ بني سويف فيروس كورونا اخبار بني سويف اخبار المحافظات تحقيق الانضباط الإداري

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