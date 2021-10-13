بعد ألمانيا والدنمارك.. 5 منتخبات تقترب من التأهل لـ كأس العالم 2022

تأهل منتخب الدنمارك لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد فوزه أمس، الثلاثاء، على نظيره النمساوي بهدف دون مقابل، في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

وأصبح منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين لـ كأس العالم 2022، بعد المنتخب الألماني، الذي تأهل يوم الاثنين الماضي بعد فوزه على مقدونيا الشمالية، إضافة لـ قطر مستضيفة البطولة.

كأس العالم 2022

ويتأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر 32 منتخبًا من قارات العالم المختلفة، حيث تتأهل الدولة المستضيفة مباشرة للنهائيات، إضافة لـ 13 منتخبًا من قارة أوروبا، و5 منتخبات من قارة أفريقيا، و4 مقاعد ونصف لقارتي أمريكا الجنوبية وآسيا، و3 مقاعد ونصف لقارة أمريكا الشمالية، ونصف مقعد لقارة أوقيانوسيا.

منتخبات اقتربت من التأهل لـ كأس العالم 2022

وفي هذا التقرير، نستعرض منتخبات اقتربت من التأهل لـ كأس العالم 2022، بعد منتخبات قطر وألمانيا والدنمارك.