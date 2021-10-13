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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ألمانيا والدنمارك.. 5 منتخبات تقترب من التأهل لـ كأس العالم 2022

كأس العالم 2022
كأس العالم 2022

تأهل منتخب الدنمارك لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد فوزه أمس، الثلاثاء، على نظيره النمساوي بهدف دون مقابل، في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

وأصبح منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين لـ كأس العالم 2022، بعد المنتخب الألماني، الذي تأهل يوم الاثنين الماضي بعد فوزه على مقدونيا الشمالية، إضافة لـ قطر مستضيفة البطولة.

كأس العالم 2022

ويتأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر 32 منتخبًا من قارات العالم المختلفة، حيث تتأهل الدولة المستضيفة مباشرة للنهائيات، إضافة لـ 13 منتخبًا من قارة أوروبا، و5 منتخبات من قارة أفريقيا، و4 مقاعد ونصف لقارتي أمريكا الجنوبية وآسيا، و3 مقاعد ونصف لقارة أمريكا الشمالية، ونصف مقعد لقارة أوقيانوسيا.

منتخبات اقتربت من التأهل لـ كأس العالم 2022

وفي هذا التقرير، نستعرض منتخبات اقتربت من التأهل لـ كأس العالم 2022، بعد منتخبات قطر وألمانيا والدنمارك.

  • اقترب منتخب فرنسا من التأهل لـ كأس العالم 2022 عن المجموعة الرابعة في التصفيات الأوروبية، حيث يملك 12 نقطة في جعبته، وحال الانتصار في الجولة المقبلة على كازاخستان يوم 13 نوفمبر، سيتأهل أبطال العالم للدفاع عن لقبهم.
  • اقترب منتخب بلجيكا من التأهل لـ كأس العالم 2022، عن المجموعة الخامسة في التصفيات الأوروبية، حيث يملك 16 نقطة في جعبته، ويكفيه الانتصار على إستونيا في الجولة المقبلة يوم 13 نوفمبر، للتأهل للمسابقة.
  • اقترب منتخب إنجلترا من التأهل لـ كأس العالم 2022، عن المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية، حيث يملك 20 نقطة في جعبته، ويكفيه الفوز في الجولة المقبلة أمام ألبانيا يوم 12 نوفمبر لحسم التأهل
  • تأهل منتخب المغرب للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ومن المقرر أن يواجه أحد أبطال المجموعات العشر في مباراتي ذهاب وإياب، بحسب التصنيف الدولي للمنتخبات.
  • تأهل منتخب السنغال للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ومن المقرر أن يواجه أحد أبطال المجموعات العشر في مباراتي ذهاب وإياب، بحسب التصنيف الدولي للمنتخبات
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