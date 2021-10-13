عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تونس .. طريقة عمل البريك اللذيذ

تونس .. طريقة عمل
تونس .. طريقة عمل البريك

يعد البريك من أجمل الأكلات المشهورة في تونس بمذاقه الشهي الذي يحبه الأطفال والكبار كما أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة لمعظم أجهزة الجسم مثل الزنك وأوميجا 3 والفسفور والألياف الطبيعية.

ليس هذا فحسب بل يحتوي البريك على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها الجسم من بروتين حيواني و نباتي ونشويات و فيتامينات وأملاح معدنية.

 نقدم لكم طريقة عمل البريك التونسي زينب مصطفى مقدم برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

مقادير البريك التونسي


2 ثمرة بطاطس حلقات 

2 فص ثوم صحيح 

عود روزمارى طازج 

ماء مغلى 

رشة ملح 

1 ملعقة صغيرة كركم 

فلفل أسود 

2 عود بصل أخضر  حلقات

4 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 

1 ملعقة كبيرة زبدة 

1 علبة تونة  مملحة

1 بيضة مسلوقة  مفرومة

ورق سبرنج رول  حجم كبير

2 كوب جبن شيدر 

3 بيضة 

زيت للقلى التقديم

هريسة 

أوراق بقدونس 


طريقة عمل البريك التونسي
 • يخلط البطاطس مع الثوم والروزماري والملح والكركم والفلفل الأسود والبصل الأخضر والبقدونس والزبدة والتونة والبيض المسلوق والجبن الشيدر والبيض ويقلبوا جيدا

 • يحشى السبرينج رولز بهذه الحشوة وتقلى في زيت قلي ساخن وتوضع في طبق التقديم وتؤكل ساخنة ويوزن بشرائح البصل والبقدونس أو مخلل الزيتون.

البريك طريقة عمل البريك تونس الشيف الالياف الطبيعية

موضوعات متعلقة

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

مع تقلبات الطقس .. طرق علاج نزلات البرد والإنفلونزا عند الأطفال

الخليج .. طريقة عمل المندي كالمحترفين

10 نصائح لضمان النوم الآمن للطفل الرضيع وأفضل طرق التدفئة

ترشيحاتنا

قانون الجمارك الجديد يجبر المستوردين على جلب بضائع عالية الجودة| تفاصيل

اعتماد الخطة التفصيلية لـ مجلة المحاماة والتكنولوجيا وإصدار العدد الأول| صور

الزراعة : قريبا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة |فيديو

البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل بعد استهداف الحوثي مستشفى العبدية باليمن

أشرف زكي: قرارات النقابة ضد الفنانين يصدرها مستشار من مجلس الدولة |فيديو

أمير توفيق: موسيماني مستمر مع الأهلي.. ولم يطلب زيادة في راتبه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

الصحة العالمية تكشف عن الأمل الأخير لمواجهة فيروس كورونا

عيار ناري.. جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثتين في رشاح بالقليوبية

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

الرئيس السيسي من بودابيست: مش هنسمح إن الناس تترمي في البحر

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتيلة في عمر الزهور..مأساة يتيمة قتلت على يد عمها وعمتها في بنها

حريق مسرح بلازا.. هل يتأجل حفل افتتاح مهرجان الجونة ويتأخر حضور الفنانين؟

حنان مطاوع تتألق بفستان فرعوني من تصميم هاني البحيري.. صور

بايدن على بعد خطوات من سحق آبي أحمد.. قائمة عقوبات قاسية هذه المرة

فيديو

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

بعد حريق الجونة وإصابة 14 مواطنا باختناقات.. ما مصير المهرجان؟

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ماس كهربائى .. أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى " فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

د. هشام فهمى يكتب: الهدف الأسمى لإجراء انتخابات المحليات

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

اﻟﻤﺰﻳﺪ