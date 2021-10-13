تونس .. طريقة عمل البريك اللذيذ

يعد البريك من أجمل الأكلات المشهورة في تونس بمذاقه الشهي الذي يحبه الأطفال والكبار كما أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة لمعظم أجهزة الجسم مثل الزنك وأوميجا 3 والفسفور والألياف الطبيعية.

ليس هذا فحسب بل يحتوي البريك على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها الجسم من بروتين حيواني و نباتي ونشويات و فيتامينات وأملاح معدنية.

نقدم لكم طريقة عمل البريك التونسي زينب مصطفى مقدم برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البريك التونسي



2 ثمرة بطاطس حلقات

2 فص ثوم صحيح

عود روزمارى طازج

ماء مغلى

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة كركم

فلفل أسود

2 عود بصل أخضر حلقات

4 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 علبة تونة مملحة

1 بيضة مسلوقة مفرومة

ورق سبرنج رول حجم كبير

2 كوب جبن شيدر

3 بيضة

زيت للقلى التقديم

هريسة

أوراق بقدونس



طريقة عمل البريك التونسي

• يخلط البطاطس مع الثوم والروزماري والملح والكركم والفلفل الأسود والبصل الأخضر والبقدونس والزبدة والتونة والبيض المسلوق والجبن الشيدر والبيض ويقلبوا جيدا

• يحشى السبرينج رولز بهذه الحشوة وتقلى في زيت قلي ساخن وتوضع في طبق التقديم وتؤكل ساخنة ويوزن بشرائح البصل والبقدونس أو مخلل الزيتون.