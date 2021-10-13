الموافقة على الصيغة الجديدة لتعاقد الإسباني روبرتو جارسيا مع المنتخب الوطني لكرة اليد

أعلن أيمن صلاح عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف على المنتخبات الوطنية، موافقة الجهة الإدارية على ملحق التعاقد الجديد الخاص بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو الإدارة الفنية للمنتخب الوطني للرجال حتى نهاية كأس الأمم الأفريقية 2022 بالمغرب.

وأكد صلاح أن إدارة الاتحاد تلقت موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على الصيغة الجديدة للتعاقد، حيث سيتولى باروندو قيادة المنتخب "دون تفرغ"، بعد التعاقد مع الفريق الألماني الذي بدأ تدريبه مؤخرا.

وأوضح صلاح أن إدارة الاتحاد اعتمدت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الصيغة الجديدة لتعاقد باروندو مع المنتخب الوطني، وسيتواجد المدير الفني خلال الأسبوع الدولي في الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر، حيث سيقود المنتخب في المعسكر والمباراتين الوديتين مع منتخب مقدونيا يومي 4 و6 من الشهر نفسه.

وأشار صلاح إلى أن المرحلة الحالية ستشهد تواجد الإسباني جارابايا مساعدا للمدير الفني باروندو، وسيحضر للقاهرة الجمعة لاتمام بنود التعاقد، على أن يقود جارابايا تجمعات المنتخب خلال الفترة الحالية، حيث سيعود المنتخب للتجمع يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، بعدما كان توقف خلال الأسبوعين الماضيين بسبب مشاركة الزمالك في بطولة العالم للأندية.