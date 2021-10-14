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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أؤيد تدريس مادة التربية الجنسية بالمدارس.. تصريحات مثيرة لـ شمس الكويتية

شمس الكويتية
شمس الكويتية

قالت الفنانة شمس الكويتية إنها مع تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس، معتبرة أن ممارسة العلاقة الحميمة خارج نطاق الزواج حرية شخصية.

وأكدت شمس، خلال لقاء لها مع القناة الألمانية “دويتشه فيله” بالعربي، أن سبب عدم استقرارها في الزواج هو شعورها بالقيود والخنقة النفسية.

شمس الكويتية تؤيد تدريس التربية الجنسية بالمدارس

بداية مشوارها

بدأت شمس الكويتية مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية في نهاية تسعينيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع «شركة رناد للصوتيات» التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان «حبيب الورد» في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.

واستمرت شمس الكويتية على تقديم أغانيها باللهجة الخليجية، وطرحت ألبومها الثاني في 2002، واختارت الفنانة أغنية «سبع مرات» لتصويرها فيديو كليب، واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد. 

تعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم «هلا» من كلماته وألحانه.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

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شمس الكويتية تؤيد تدريس التربية الجنسية بالمدارس

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