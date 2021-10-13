ضبط 20 ألف قطعة حلوى المولد دون بيانات وتواريخ صلاحية في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية حملات مكبرة استعدادا لاستقبال الاحتفالات بمولد الرسول الكريم وانتشار حلوى المولد و حرصا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

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قامت مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بشن حملات على مصانع الحلويات بالإسكندرية و التى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى بمنطقة الورديان يقوم بتصنيع أصناف مختلفة من حلوى المولد بدون تواريخ صلاحية و بدون بيانات صحيحة على المنتج النهائي.

وتم تحريز الكميات الأتية عدد ٢٠٠٠٠ قطعة حلوى المولد منتج نهائي أنواع مختلفة(سودانية، حمصيه، لديدا، ملبن) بعضها بدون بيانات او تاريخ إنتاج او صلاحيه والبعض الاخر ببيانات غير كامله ومخالفة لمكان التصنيع.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.