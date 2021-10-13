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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 20 ألف قطعة حلوى المولد دون بيانات وتواريخ صلاحية في الإسكندرية

ضبط 20 ألف قطعة حلوى
ضبط 20 ألف قطعة حلوى في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية حملات مكبرة استعدادا لاستقبال الاحتفالات بمولد الرسول الكريم وانتشار حلوى المولد و حرصا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

 

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قامت مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بشن حملات على مصانع الحلويات بالإسكندرية و التى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى بمنطقة الورديان يقوم بتصنيع أصناف مختلفة من حلوى المولد بدون تواريخ صلاحية و بدون بيانات صحيحة على المنتج النهائي.

 

وتم تحريز الكميات الأتية عدد ٢٠٠٠٠  قطعة حلوى المولد منتج نهائي أنواع مختلفة(سودانية، حمصيه، لديدا، ملبن) بعضها بدون بيانات او تاريخ إنتاج او صلاحيه والبعض الاخر ببيانات غير كامله ومخالفة لمكان التصنيع.

 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

الاسكندرية منتهية الصلاحية التجارة الداخلية مديرية التموين محافظ الاسكندرية صحة المواطنين حملات مكبرة النائب العام اخبار المحافظات مولد الرسول الكريم

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