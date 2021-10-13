محافظ السويس: مهلة شهر لإنهاء مشروعات الرصف والمشروعات الحيوية والمرافق العامة

أعطى محافظ السويس مهلة شهر لأنهاء مشروعات الرصف والكهرباء والمشروعات الحيوية والمرافق العامة لراحة المواطنيين وكلف نائبه الدكتور عبد الله رمضان بالمتابعة مع جافة الجهات التى تعمل بعذه المشروعات ووضع برنامج زمنى لسرعة أنهاء هذه المشروعات فى غضون شهر.



كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد قاموا بجولة تفقدية للمشروعات التنموية والمرافق العامة والرصف والتطوير التي تقام بنطاق أحياء السويس .



بدأها بتفقد أعمال تطويرالترعة بمنطقة الهاويس وانشاء ممشي وكورنيش ترعة السويس بطول850 متراعلى جانبي الترعة للحفاظ علي نظافة الترعة والمنسوب المثالي لها وتحويلها الي منطقة حيوية حضارية.

وتابع محافظ السويس جولته لحي فيصل مؤكدا علي الشركة المنفذة بسرعة انهاء كافة الاعمال بشارع الجامعة واستكمال اعمال المرافق العامة والبدء في اعمال رفع التعديات والاشغالات بشارع ابو بكر الصديق بمدينة السلام 1استعدادا لاعمال الرصف .

وتفقد صقر مدينة السلام 2 بحي عتاقة لمتابعة الاعمال التي تتم لانشاء ميدان الجمهورية الجديدة بمنتصف شارع جمال عبد الناصر ومتابعة توصيل الكابلات الكهربائية واعمال الرصف التي تتم بالاضافة الي أعمال رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي والمياه والانارة العامة ومحاور مرورية جديدة بالمنطقة

واشار المحافظ الي ان المحافظة قدمت كل الجهود بعد موافقة السيدرئيس الوزراء علي التطوير لمدن السلام التعاونية ، مناشدا الاهالي بالمشاركة الفعالة لاستكمال التطوير الذي بدأته المحافظ من مواردها الذاتية في رصف وتطويرعدد من الشوارع والمناطق .

وقام صقر بجولة لمدينة العبور بحى الاربعين لمتابعة اعمال التطوير والرصف بشوارع بحي الاربعين بداها بشارع العبور الرئيسي وشارع 168 والشوارع الجانبية والفرعية ، مؤكدا علي الشركة القابضة بسرعة الانتهاء من تدعيم الصرف الصحي وغرف التفتيش المنتشرة بالشارع قبل الرصف ، مكلفا حي بتكثيف اعمال رفع كفاءة للمرافق العامة والانارة والمداخل والصرف الصحي من اجل حياة تحسين حياة معيشيةلسكان المدينة .

واشار المحافظ الي ان شعب السويس البطل من حقة ان يتمتع بالخدمات والمرافق العامة بعد معاناة سنوات طويلة في الحروب ، مؤكدا اننا لا ولن نتأخر في تقديم الدعم من اجل شعب السويس.

كما تفقد المحافظ اعمال تطويرورفع كفاءة محطة صرف صحى الزراير بمدينة العيور بحي الاربعين التى تبلغ تكلفة تطويرها 48 مليون جنيه وبطاقة 58 ألف متر مكعب يوميا، وتقرر الأنتهاء منها فى غضون شهر.

قال المحافظ اننا اقتحمنا مشكلة الصرف الصحي وتم افتتاح 4 محطات صرف صحى وقريبا محطتين لدعم المنظومة ونبدأ في المرحلة القادمة تباعا في صيانة باقى المحطات ورفع كفاءتها لنقضي علي مشكلةالصرف التي عانت منها السويس سنوات طويلة

واكد صقر علي اهمية الحفاظ علي الشكل الجمالي لهذه الشوارع والمناطق بعد انتهاء الرصف والتطوير.

رافق المحافظ في الجولة وليد شوقي رئيس حي عتاقة وفاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وعالية فريد رئيس حي الجناين وممدوح انوررئيس حي الاربعين واسامة بصل مدير عام الاسكان والمهندس جمال صديق رئيس قطاع الكهرباء بالسويس ومحمود الفولى مدير عام التربية والتعليم والضبع ناشد مدير ادارة الازمات وايمان فخرى رئيس جهاز الانارة العامة ومديحة صديق مدير عام مديرية الطرق والنقل واشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق ومروة بدير مسئول هندسة وسكرتيرى الاحياء ومساعدى رؤساء الاحياء والإدارات الهندسية بالحي وممثلي الشعبة الهندسية ومسئولى المرافق الحيوية والشركات المنفذة .