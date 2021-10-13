إبراهيم عيسى: مخاوف من اختراق الإخوان للأندية الرياضية ومراكز الشباب

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن هناك تخوف من اختراق جماعة الإخوان للأندية الرياضية ومراكز الشباب خلال انتخابات الأندية في نوفمبر القادم، قائلا: الاندية الرياضية وجماهير الأندية الرياضية مخترقة بالفعل من الإخوان منذ سنوات".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة" القاهرة والناس"، أن المجتمع في حاجة للانتقال لمرحلة البناء والانجازات، مؤكدا أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان مؤمنا بالطبقة المتوسطة وعاش حياته مهتما بهم.

وأكمل أن محمد توفيق عويضة أسس أسر "ناصر" في الجامعات المصرية، وكل المشروعات التي تم انشاؤها خلال فترة حكمه سميت باسمه، بالاضافة إلى أن عويضة أسس أسر "شباب محمد" وكان ضمن أعضائها خيرت الشاطر.