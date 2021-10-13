تعاون جديد يجمع زينة وأبيوسف .. تعرف على التفاصيل

شاركت الفنانة زينة متابعيها صورة جديدة عبر خاصية ستورى عبر إنستجرام ، وظهرت من داخل سيارتها على أنغام إحدى الأغانى الشهيرة للرابر “أبيوسف”.

وشارك “أبيوسف” ستورى زينة وعلق عليها :"قريبا" فى إشارة لتحضيرهما لعمل فنى جديد.

زينة

وشاركت الفنانة زينة متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت زينة بإطلالة جذابة مميزة بالكاجوال مرتدية بلوزة باللون الأبيض ، وعلقت علي الصورة قائلة: انا عايزة اعيش في كوكب تاني ممكن .

يذكر أن زينة شاركت في سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل "كله بالحب" والذي شاركها البطولة فيه أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.