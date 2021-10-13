برلماني: الدولة تصر على تحقيق التقدم والتحضر.. وحياة الناس أولوية

قال النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك إصرار من جانب الدولة على تحقيق التقدم والتحضر في مختلف المجالات وإعادة بناء وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات.

واشار ابو عايشه في بيان له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفى لقمة دول تجمع فيشجراد مع مصر، أن الدولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية من أجل التقدم والتحضر في كافة المجالات، وأن ما بذل في مصر خلال آخر 7 سنوات، خير دليل على ذلك، بهدف توفير حياة كريمة لملايين للمواطنين المصريين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على تحجيم الهجرة غير الشرعية، وعدم خروج مركب هجرة غير شرعية واحد منذ سنوات من مصر ، يؤكد أن مصر قوية، وأن قيادتها حريصة تماما على حياة الناس وألا تتركهم للمجهول والضياع.

وشدد ميت غمر، على أن ما تبذله مصر من جهود متواصلة في إطار مبادرات، اقتصادية وإنسانية متعددة من جانب الرئيس السيسي، يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الناس والتصدي للفقر والتهميش والمناطق العشوائية، والارتقاء بحياة الجميع وتحقيق قفزة للأمام صناعية وزراعية واقتصادية شاملة.