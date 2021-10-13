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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف خيرالله يكشف سبب حديثه عن اعتزال التمثيل ليعمل "سائق تاكسي".. فيديو

شريف خير الله
شريف خير الله

قال الفنان شريف خير الله، إنه يشارك في خماسيات تسمى "هدف نبيل" تعرض على المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخماسية تسرد حكاية لطيفة للغاية.

وتابع "خير الله"،  خلال تصريحاته على قناة "الحدث اليوم"، أنه قدم بعض الأعمال الفنية الجيدة التي حققت نجاحًا، وعمل لمدة 25 عاما، وبسبب تعرضه لظروف اجتماعية أبعدته عن التمثيل، وبعد عودته لم يعرض عليه أي عمل، معقبًا: "مش عارف ليه مع إني ليا بعض الأعمال الجيدة".

ولفت إلى أنه قام بكتابة بوست على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيعمل "سائق تاكسي" بسبب عدم  عرض عليه تقديم الأعمال الفنية، معقبًا: "كنت بهزر، وقولت إني هعمل سائق تاكسي، لقيت الموضوع كبر بصورة كبيرة جدًا".

وتابع: "أنا كنت بسأل نفسي؛ ليه عايش في الدنيا، لأني لا أعمل، كنت بقول الناس بتحبني، بس مكنتش حاسس بده عشان مش بشتغل".

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