عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من يدير مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة.. عصام عبدالفتاح يوضح

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم":  "لو لم يطلب الأهلي والزمالك حكام أجانب سيتم تعيين طاقم مصري ولن اسمح بتدخل الأندية في الاختيارات".

وشدد على رفضه التام لتدخل الأندية في اختيارات الحكام.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد مطلع أكتوبر الجاري.

 

كما قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين وخالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني وعادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث.

 

وتم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر اقامتها الأحد المقبل.

 

كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.

عصام عبد الفتاح طاقم تحكيم الاتحاد المصري الأهلي والزمالك مباراة القمة

ترشيحاتنا

مدرب بطل النيجر : الشناوي الأخطر في صفوف الأهلي .. فيديو

أقلام مزورة لدمغ الذهب والفضة.. سقوط أخطر صانع مجوهرات بالجمالية

أخبار البرلمان|توصيات بخفض أسعار الدواجن في مصر..وتفاصيل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

الحريق ملهوش أثر.. مقر حفل افتتاح مهرجان الجونة يستعد لاستقبال النجوم |شاهد

دليل صادم .. البشر استخدموا التبغ منذ 10 آلاف عام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

هل الحريق بفعل فاعل؟ .. مدير مهرجان الجونة يوضح

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ