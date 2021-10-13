من يدير مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة.. عصام عبدالفتاح يوضح

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم": "لو لم يطلب الأهلي والزمالك حكام أجانب سيتم تعيين طاقم مصري ولن اسمح بتدخل الأندية في الاختيارات".

وشدد على رفضه التام لتدخل الأندية في اختيارات الحكام.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد مطلع أكتوبر الجاري.

كما قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين وخالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني وعادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث.

وتم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر اقامتها الأحد المقبل.

كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.