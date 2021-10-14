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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فوضى الموقف العشوائي تزعج سكان منطقة ألف مسكن في جسر السويس

صدى البلد

استغاث سكان منطقة ألف مسكن فى جسر السويس التابعة إلى محافظة القاهرة، من تواجد موقف عشوائي لسيارات السرفيس، والذي يتسبب في استقطاع مساحات من حرم الطريق؛ ما يؤدي إلى تكدس السيارات وعرقلة حركة المرور وعدم قدرة المارة على السير نتيجة احتلالهم للشارع.

ويقول السيد حسن عثمان، أحد سكان منطقة ألف مسكن في جسر السويس التابع إلى محافظة القاهرة، عبر خدمة شكاوى "بين الناس" التي يقدمها موقع “صدى البلد” الإخباري في رسالته: "الحياة في ألف مسكن فى جسر السويس أصبحت لا تطاق؛ بسبب الموقف، والأفعال التي تحدث من بعض السائقين، كمعاكسة البنات، وتشغيل الأغاني بأصوات مرتفعة، والتبول بالشارع"، مطالبا المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة.

وأضاف: “يوجد موقف سيارات سرفيس غير مرخص يعرقل حركة المرور فى ألف مسكن فى جسر السويس، فضلا عن السيارات غير المؤمنة والتي لا تصلح للاستعمال الآدمي وتشكل خطورة على الركاب بجانب المشاجرات المستمرة بين السائقين”.

وطالب محافظة القاهرة بالتدخل لتنظيم ذلك الموقف رأفة بحال سكان المنطقة ألف مسكن فى جسر السويس.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا أن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع، هي خدمة المواطن، والعمل على إيصال صوته للمسئولين، والمتابعة المستمرة؛ للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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