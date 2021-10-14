بنك القاهرة يعلن إطلاق خدمات التحول الرقمي لعملاء المشروعات متناهية الصغر..فيديو

قال توفيق السمري مدير عام قطاع التمويل متناهي الصغر ببنك القاهرة ، أن البنك يعمل علي تمويل جميع فئات المجتمع بلا استثناء أي كان مشروعة ، مؤكدا أن المقترض الأن لا يذهب إلي البنك ولكن عملاء البنك هممن يذهبون الية واذا لم يصل فريق البنك للمواطنين كل ما عليهم هو الاتصال بخدمة العملاء لأرسال فريق البنك وأنهاء عملية الإقراض.

وأضاف توفيق السمري خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولي المصرية "، إن بنك القاهرة الآن اعلن اطلاق خدمات التحول الرقمي لعملاء المشروعات متناهية الصغر ومن ضمنها ذهاب عملاء البنك للمقرضين ، لافتا أن قيمة التمويل يكون حسب نوع النشاط وقدرة المقترض علي السداد .

وأوضح، أن البنك هو الوحيد والأول في أن يصل إلي العميل إلي مكان عمله من اجل إعطائه التمويل اللازم له وهذا بضمان النشاط ، لان الفئة التي نستهدفها تخاف علي سمعتها وبالتالي يكونون حريصين علي سدادا أقساطهم، لافتا إلى أن هناك 30% من الحاصلين علي قروض مشروعات متناهية الصغر سيدات و40% شباب .