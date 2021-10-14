التعليم تكشف حقيقة وضع صورة محمد رمضان على غلاف كتاب مدرسي

علق طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على وضع صورة محمد رمضان على غلاف كتاب مدرسي، قائلا: تفاجأت اليوم بإرسال صورة لغلاف مدرسي تحتوي على صورة لأحد الفنانين، متابعا: "الصورة المرسلة تخص كتاب من كتب الصف الثالث الإبتدائي".

وأكمل "طارق شوقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع عل قناة "تن"،: الكتاب تم توزيعه على الطلاب ومع الأهالي ويمكن للجميع أن يطلع عليه أونلاين، متابعا:"إيه بقى قصة الصورة دي؟".

وأضاف: "الصورة المنتشرة لا تخص وزارة التربية والتعليم، الصورة من كتاب خارجي لا نعلم عنه شيئا، كما أن الصورة المتداولة تحتوي على اسم الكتاب الخارجي"، مؤكدا حديثه : " الكتاب دا مش تبعنا ولا بتاعنا".

واستطرد: أتعجب من رواد السوشيال ميديا ومن عدم تحققهم من صحة الأمور قبل نشرها.