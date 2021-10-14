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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زاخاروفا: تحقيق بعض التقدم خلال زيارة نولاند لموسكو

صدى البلد

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تحقيق "بعض التقدم" خلال زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، إلى موسكو.

وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة "زفيزدا"، يوم الأربعاء: "ليس بوسعي أن أكشف عن جميع الأوراق، لأن المباحثات كانت وراء الأبواب المغلقة. وما يمكنني قوله أن هناك بعض التقدم بشأن بعض القضايا".

وأوضحت أنه "ليس حل لتلك القضايا ولا إزالتها مبدئيا، بل بعض التقدم".

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وأشارت إلى أن الجانب الروسي قدم لنولاند "قائمة طويلة" من المسائل التي تتطلب حلا بأسرع ما يمكن.

وأكدت زاخاروفا أن لا أحد توقع أي "اختراق" من هذه الزيارة، وأن الجانبين قاما بفحص المشاكل في العلاقات الثنائية، والتي "لا يمكن المضي قدما إلى الأمام من دون حلها".

وأضافت أن جميع المشاكل معروفة والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للعمل على حلها.

وكانت فيكتوريا نولاند قد التقت خلال زيارتها لروسي نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، وكذلك نائب رئيس إدارة الكرملين، دميتري كوزاك، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

 

الولايات المتحدة وزير الخارجية الروسي موسكو الرئيس الروسى وزير الخارجية الامريكي ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية

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