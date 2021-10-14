نادر شوقي: الأندية الجماهيرية تعاني أمام أصحاب الميزانيات الكبيرة بالدوري.. فيديو

قال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، إن الأندية الجماهيرية تعيش خلال الفترة الحالية حالة معاناة كبيرة أمام أندية جديدة تصرف بدون مقارنة، موضحًا أن أحمد رفعت لاعب المصري المنتقل إلى فيوتشر، هو الصفقة الأغلى في موسم الانتقالات الصيفية.

وأضاف شوقي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي والزمالك لن يُعانيان مثل الأندية الجماهيرية، إلا أن المنافسة معهما ستزيد أمام الأندية أصحاب الميزانيات الكبيرة بالدوري.

وتابع وكيل اللاعبين، أن إنشاء رابطة الأندية المحترفة هو الخطوة الأولى نحو تطوير الكرة المصرية، موضحًا أن هذا التوقيت يعد هو الأمثل لعماد متعب في العمل الإداري بمصر.

واختتم تصريحاته «توقعت فشل انتقال أليو ديانج إلى جالطة سراي التركي لأن الأخير لا يمتلك أموالًا يستطيع من خلالها إتمام الصفقة.. وبالنسبة لأحمد ياسر ريان أشكر سيراميكا كليوباترا على موافقته على إعارة اللاعب بالدوري التركي رغم كونه لاعبًا بالأهلي».