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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: كان على الأهلي إعلان رحيل موسيماني عقب خسارة السوبر

موسيماني
موسيماني

أكد رمضان السيد نجم الأهلي الأسبق أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي كان يجب أن يرحل عن منصبه بعد خسارة السوبر أمام طلائع الجيش.

وقال رمضان السيد عبر برنامج البريمو بقناة ten إنه انتقد موسيماني بسبب أمور فنية عديدة داخل المستطيل الأخضر.

وأشار إلى أنه اعترض على فكرة تجديد عقد موسيماني لفترة طويلة مع الأهلي لأنه لم يتطور فنيا للأفضل.

وفى سياق متصل كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.


وقال إنه تم الاتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.


فيما عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن.

وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

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رمضان السيد: كان على الأهلي إعلان رحيل موسيماني عقب خسارة السوبر

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