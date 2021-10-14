ليس بدعة.. أسامة الأزهري: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشروع والفكر السلفي يكفره



علق الشيخ أسامة الأزهري، على الاحتفال بالمولد البنوي الشريف، قائلا:" الاحتفال بالمولد النبوي ليس بدعة وهو أمر مشروع، ومن يظن أن الفرح بمولد رسول الله منكر أو مرفوض.

وأضاف "الأزهري" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الفكر السلفي هو من يحرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، متابعا: القرآن الكريم أشاد واحتفل بـ أيام مولد بعد الأنبياء، فما بالك بمولد رسول الله".

وأكمل مستشهدا بالقرآن الكريم "سَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا"، موضحا: هنا الله تعالى عظم يوم مولده فـ كيف نحرم نحن الاحتفال به".

وفيما يخص موعد مولد رسول الله، أوضح أن هناك تضارب حول الموعد الفعلي، ولذلك يحتفل المسلمين بمولد الرسول في الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول.



