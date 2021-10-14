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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الصناعات: العالم يبذل جهد 300% بعد تداعيات كورونا على الاقتصاد

كورونا
كورونا

قال إيهاب إسماعيل عبد الظاهر، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس باتحاد الصناعات، إن هناك ما يسمى برد أعباء الصادرات ويستهدف زيادة النمو السريع للصادرات، مؤكدًا أنه حافز حكومي لدعم الصادرات المصرية وتعزيز دورها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أنه يدخل في حساب الصادرات.

وأضاف إيهاب اسماعيل عبد الظاهر، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن في حال تأخير رد أعباء الصادرات "مبالغ معينة يتم تحصلها في مدة محددة" تؤثر على خطط الصناعة ، لافتًا إلى ان أعباء الصادرات تأخرت خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، لكن من منتصف 2021 بدأت الحكومة في رد جزء من أعباء الصادرات في مختلف قطاعات الصناعة المصرية.

وتابع: العالم يبذل جهد 300% بعد تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات الدول في محاولة لدعم الاقتصاد وتعويض فترة أزمة كورونا، وصناعة التصدير في مصر لا تنافس محليًا ولكن ننافس دول العالم كله في أسواق عالمية شبه محدودة.
 

غرفة الملابس اتحاد الصناعات الصادرات الصادرات المصرية إبراهيم عيسى

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