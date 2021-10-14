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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد كوفي يودع مصر بالدموع: أم الدنيا ستبقى مصدر إلهامي وقوتي.. فيديو

محمد كوفي
محمد كوفي

ودع  البوركيني محمد كوفي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، مصر بعد 16 عاما قضاها داخل البلاد.

ولعب كوفي في عدة فرق داخل مصر، على رأسها الزمالك وبتروجيت والبنك الأهلي ، كما ظهر كوفي في مقطع فيديو وهو داخل طائرة مغادرة لمصر ولم يستطع السيطرة على دموعه.

وكتب كوفي: "بعد 16 عاما قضيتها في هذا البلد الجميل، لم أستطع إيقاف دموعي الليلة الماضية.

وأضاف: "هذا البلد أعطاني كل شيء، شكرا لك يا قلب العالم (مصر أم الدنيا)، ستظل دائما مصدر إلهامي وقوتي.

وكان قد استقر مسئولى فريق البنك الأهلى على الاستغناء عن الثنائى البوركينى محمد كوفى والتونسى محمد المثلوثى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وعقد حمادة هاشم مدير التعاقدات فى البنك الأهلى جلسة مع الثنائى الأفريقى لإنهاء التعاقد بشكل ودى بين الطرفين.

ونجحت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار فى ضم أسامة فيصل لاعب نادى الزمالك موسم على سبيل الإعارة وجاء ضم المهاجم الشاب للبنك الاهلى بعد الإتفاق مع مسئولى نادى الزمالك، ويلعب أسامة فيصل فى مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلى الموسم القادم.

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محمد كوفي نادي الزمالك مصر وبتروجيت البنك الاهلي

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