مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-10-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 14 - 10 - 2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها، مباراة البرازيل وأوروجواي والأرجنتين ضد بيرو بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم



بوليفيا X باراجواي – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

كولومبيا X الإكوادور – 11 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

الأرجنتين X بيرو – 1.30 فجر الجمعة - beIN Sports 1 HD Premium

تشيلي X فنزويلا – 2 فجر الجمعة - beIN Sports 3 HD Premium

البرازيل X أوروجواي – 2.30 فجر الجمعة - beIN Sports 2 HD Premium