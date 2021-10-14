أحدث إطلالات أسما شريف منير على إنستجرام.. شاهد

نشرت أسما شريف منير صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ببدلة كلاسيكية باللون الأحمر، وجيبة قصيرة، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".



وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".



وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ إنستجرام: "صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".



وأضافت: "بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما اذونى بكل سهولة".