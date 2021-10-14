إنجاز طبي .. إجراء جراحة نادرة بالمخ بمستشفيات جامعة قناة السويس |صور

نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة قناة السويس، تحت إشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عادل حسن المدير العام التتفيذى للمستشفيات الجامعية، في إجراء عملية نادرة لجراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة قناة السويس وهى غلق تمدد شريانى باستخدام الميكروسكوب ووضع كلبس على التمدد الشريانى.

وقد حضر المريض إلى المستشفى وهو يعاني من صداع شديد نتيجة انفجار التمدد الشريانى، مما أدى إلى نزيف وضعف فى العصب الثالث المسئول عن حركة العين فى الناحية اليسرى.

وتعد هذه العملية نقلة كبيرة فى جراحة المخ والأعصاب لخدمة أهالى مدن القناة وسيناء.

أجرى الجراحة الدكتور وليد عباس أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالقصر العينى، تحت إشراف الدكتور خالد السيد رئيس قسم المخ والأعصاب.



شارك أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي الجامعي بالجراحة النادرة ، وهم كل من الدكتور عمر الوردانى، الدكتور محمد الأسود، الدكتور بيتر موريس، الدكتور محمود السيد.



كما شارك أطباء التخدير وهم الدكتور أحمد مهدى، والدكتورة شيماء دهشان.



ضم فريق التمريض، مس اسماء محمد، مصطفى كمال، رضا عوض الله إبراهيم، فاطمة صبري محمد، حسناء حسين محمد حسين، احمد محمد حسين السيد.



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