مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كبار كتاب الصحف المصرية، في مقالاتهم اليوم الخميس عددًا من الموضوعات التي تهم المواطن كان على رأسها الزيادة السكانية، والتعديات على الأراضي الزراعية، وسد النهضة الإثيوبي، وأداء المنتخب أمام نظيره الليبي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

فتحت عنوان "الانتحار الأخطر"، أعرب الكاتب عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" في عموده "طاب صباحكم" عن اعتقاده بأن قضية الزيادة السكانية المنفلتة والعشوائية وغير المتوازنة والمتوائمة مع مــوارد وقــدرات الدولة هي نـوع من الانتحار الجماعي الذي يضر بالمجتمع وتؤدى إلى كثير من الكوارث والسلبيات والعشوائيات وتعكس غياب الوعي والإدراك والجهل بأبجديات الحياة الكريمة.



وقال توفيق إن كثرة الإنجاب بالأربعة والخمسة وصولا إلى 10 أبناء هي قتل واغتيال لأحلام الأســر في "حياة كريمة" هي مجلبة للفقر والمرض والجهل والمعاناة والشقاء وكأننا ننجب دون وعي وحسابات لنلقي بأبنائنا إلـى التهلكة.. نحرمهم من حق التعليم والصحة والغذاء والاهتمام والرعاية.. ونقذف بهم مبكرا إلى سوق العمل فى أعمار الزهور.. نحرمهم من متعة حياة الطفولة، مضيفا أن "علينا أن نتوقف مع أنفسنا ونعيد حساباتنا كمجتمع وشعب فالحقيقة أن كثرة الإنجاب هي انتحار خطير".



وأكد أن جهود الدولة المصرية على مدار 7 سنوات تتواصل بشكل غير مسبوق من أجل البناء والتنمية والتوسع فى بناء المـدن الجديدة وشبكة الطرق والفصول الدراسية وإنشاء المـــدارس والجامعات والحماية الاجتماعية وبناء المستشفيات الجديدة وتطوير القديمة منها وإطلاق المبادرات التي تستهدف جـودة تقديم الخدمة الصحية والاهتمام بصحة المـواطـن المـصـري وبناء الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات كافة الفئات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.



ولفت إلى أن هناك انتحارًا مجتمعيًا مـن نـوع آخـــر وهو الأخطر أيـضـا.. هو قضية "التعديات" سواء على الأراضي الزراعية أو جسور الترع أو التعدي على أراضي الدولة أو استباحة أملاكها ومواردها هذه الممارسات هي التي تؤدى إلى تأخرنا .. مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودًا مضنية وغير مسبوقة وتسابق الزمن في مجال التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة لتعويض "الـفـاقـد" مـن الأراضي الـزراعـيـة مـن خلال التعديات وإحداث حالة من التوازن بني الزيادة السكانية.. وتوفير الاحتياجات من الخضر والحاصلات الزراعية أو الأمن الغذائي بالمفهوم الشامل.



وأوضح أن هناك نوعا آخر من الانتحار المجتمعي يتمثل فى بعض الموظفين من ضعاف النفوس والفاسدين الذين يشوهون جهود الدولة وإنجازاتها، مؤكدا أن هذا يتطلب مراقبة وحسما وردعا وقسوة وتعظيم العقاب لكل من يحاول إثارة سخط المواطن رغم أن الدولة توفر كل الإمكانيات والأحدث فى مجال التيسير على المواطن للحصول على الخدمة.



وفي عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب محمد بركات تحت عنوان "قضية السد الإثيوبي": أحــســب أنــنــا نلاحــظ ونـتـابـع الحرص البالغ من الدولة المصرية عـلـى كـافـة مستوياتها السياسية، ابــتــداء مــن قـمـة الــهــرم الـسـيـاسـي المـتـمـثـل فــي رئــاســة الجــمــهــوريــة، وامـــتـــدادا إلـــى وزارة الخارجية، ووصـــولا إلــى وزارة الـري والموارد المـائـيـة عـلـى الإعــلان الـدائـم والتأكيد الشديد على اهتمام مصر الـبـالـغ بقضية المـيـاه وحصتها من مياه النيل، باعتبارها قضية حياة لا تقبل التفريط أو التهاون فيها على الإطلاق.



وأشار بركات إلى الـــتـــحـــرك الــســيــاســي والدبلوماسي المكثف، الذي تقوم به مصر على كـافـة المحاور الإقليمية والدولية، مــن خــلال الاتـصالات واللقاءات المهمة والمتعددة للرئيس الـسـيـسـي، مــع قـــادة وزعــمــاء دول العالم المختلفة، وحرصه على شرح وتحـديـد المـوقـف المـبـدئي لمـصـر فى قضية سد النهضة الإثيوبي.



وأضاف أن الرئيس السيسي كان حريصا على التأكيد على أن مصر، لا تريد أن تكون المياه سببا للصراع أو تهديد الأمن والسلم فى المنطقة الأفريقية، بل إنها تسعى لأن تكون المياه سببا للتعاون المشترك بني دول المنطقة، وأن مصر لا تـرغـب سوى الحــفــاظ عـلـى حـصـتـهـا المـشـروعـة والتاريخية فى مياه النيل.



واكد الكاتب محمد بركات أن مـــا أوضــحــه الــرئــيــس خــلال وجوده فى "بودا بيست"، هو الموقف الـــدائـــم والــثــابــت لمــصــر فــي هــذه الـقـضـيـة بـالـغـة الأهـمـيـة، انـطـلاقـا مــن سـعـيـهـا الــدائــم لـلـتـوصـل إلـى حل عادل ودائم للخلافات القائمة حول القواعد المنظمة لملء وتشغيل الــســد، بمــا يـحـقـق مـصـالـح الــدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ولا يسبب ضررا لأي طرف وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب التعنت الإثيوبي.



وتحت عنوان "لعبنا كورة" قال الكاتب صلاح منتصر، في عموده "مجرد رأي" بصحيفة "الأهرام": لم أشاهد فريقنا القومى يلعب كرة بالمفهوم العالمي الذي نعرفه كما رأيته الإثنين الماضي أمام منتخب ليبيا في بنغازي وهي المباراة التي انتهت بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف منتصر أن النتيجة لا تعني أن الفريق الليبي فريق ضعيف بل على العكس هو فريق قوي وفي اللقاء الأول في مصر بين منتخبنا والمنتخب الليبي فزنا بهدف صادفه حسن الحظ بقدم لاعب لم أسمع شخصيا عنه من قبل اسمه عمر مرموش. أما فى المباراة الثانية فى ليبيا فقد شاهدنا فريقا مصريا متجانسا يلعب الكرة بمفهوم تسجيل الأهداف ويجرى ويكافح ويرتفع مستواه بصورة كبيرة.



ورأى الكاتب أن المدير الفني الجديد البرتغالي كيروش الذي تولى إدارة المنتخب قبل شهر استطاع في أيام قليلة أن يشكل فريقا عاب كثيرون عليه غياب وجوه تعودنا عليها، ولكن عند المواجهة تبين أن تفكيره أفضل.



وقال إن "اللاعب عمر مرموش اتضح أنه يلعب في ناد ألماني كبير فى "شتوتجارت" وكان قبل ذلك فى فريق وادي دجلة ومع ذلك لم تلتقطه سوى عين مدرب برتغالي قال عندما عرضوا عليه تدريب الفريق المصري : وهل يمكن أن يرفض أي مدرب تدريب فريق يضم محمد صلاح ؟.



وأضاف صلاح منتصر أن محمد صلاح لم يسجل في المباراتين لكنه صنع هدفا مؤكدا وضاعت منه فرص واجهها بحذر شديد من الإصابة ومن السقوط على أرض الملعب من النجيلة الصناعي وهى عدو اللاعبين المحترفين ، فى الوقت نفسه أدى مجرد وجوده إلى تخصيص الفريق الليبي له أكثر من لاعب وبما سمح بتحرك أكثر لباقي الفريق المصري.

وأكد الكاتب أنه لو استمر منتخبنا بنفس الحماس والأداء نستطيع توقع اجتيازه المشوار الطويل إلى كأس العالم فنحن نتكلم حاليا عن ليبيا وأنجولا والجابون، بينما هناك عتاولة إفريقيا الذين لابد أن نلتقي بأحدهم.