بسبب قوس رماية ... الشرطة النرويجية تحقق فى هجوم إرهابى

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فديو رصد مقتل خمسة أشخاص في النرويج بقوس رماية.. والشرطة لا تستبعد فرضية الهجوم الإرهابي.

وقد قُتل خمسة أشخاص وأصيب آخران بجروح في كونجسبرج (جنوب شرق النروج) مساء أمس الأربعاء في هجوم شنّه رجل بواسطة قوس للرماية قبل أن تعتقله الشرطة التي لم تستبعد فرضية الهجوم الإرهابي، في حين أفادت معلومات إعلامية أنّ المهاجم نروجي اعتنق الإسلام.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية آيفين آس خلال مؤتمر صحافي مؤخرا "للأسف بوسعي أن أؤكّد أنّ خمسة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح".

وأضاف أنّ الجريحين نقلا إلى قسم العناية الفائقة لكنّ حياتهما ليست في خطر.



وأوضح آس أنّ أحد الجريحين شرطي كان خارج دوام عمله يتبضّع داخل متجر، أحد المواقع العديدة التي استهدف فيها المهاجم ضحاياه.

وأضاف أن "الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا ليس هناك سوى شخص واحد ضالع" في الهجوم.

ولم تتّضح في الحال دوافع المهاجم لكنّ الشرطة لم تستبعد فرضية الهجوم الإرهابي.

ولم تعط الشرطة أي تفاصيل حول المشتبه به باستثناء أنه اقتيد إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة.

وقال آس "نظراً إلى مجريات ما حدث، من الطبيعي أن ندرس إن كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي"، مؤكداً أنّه "لم يتم استجواب الرجل الموقوف بعد ومن المبكر التحدث عن دوافعه".

واكّدت الشرطة أنّها لا تبحث عن مشتبه بهم آخرين.

ووقع الهجوم قبيل الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي في وسط مدينة كونغسبرج

وكتبت الشرطة في تغريدة أن شهودا رأوا الرجل مسلحا بقوس للرماية عمد إلى استخدامه مستهدفا بعض الأشخاص.