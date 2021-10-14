عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يعلن الطوارىء لتجنب مفاجآت كمبالا سيتى الأوغندى بالكونفيدرالية

فريق المصري .. أرشيفية
فريق المصري .. أرشيفية

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، حالة الطوارىء القصوى استعدادا لمواجهة كمبالا سيتى الأوغندى 16 أكتوبر الجاري فى إطار لقاءات ذهاب الدور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.



ويسعى الجهاز الفنى للمصري بقيادة معين الشعبانى، إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة كمبالا سيتى فى ظل الرغبة فى الفوز بالمباراة وحسم التأهل المبكر إلى الدور المقبل من البطولة.



وخاض فريق المصري أول تدريباته أمس بأوغندا بعد الوصول لمواجهة كمبالا سيتى فى إطار لقاءات ذهاب الدور الـ 32 من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.



وغادرت القاهرة أول أمس الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البوسعيدي، متوجهةً  إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، استعداداً لخوض مباراة سلطات الموارد المائية، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد سانت ماري كيتندي بالعاصمة كمبالا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

 


يترأس البعثة محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، فيما يرافق البعثة أحمد عوض عضو مجلس إدارة النادي.

 

وضمت بعثة المصري 18 لاعباً هم : في حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته
خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شديد قناوي، الناشئ كريم علاء 
خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، إسلام عطية، محمد جريندو  محمد عنتر، زياد فرج 
خط الهجوم: أوستين أموتو ، حسين رجب.

 

ويقود الفريق التونسى معين الشعبانى الذى تم التعاقد معه خلال الأيام الماضية لتدريب الفريق البورسعيدى خلال المرحلة المقبلة .

النادي المصري كمبالا سيتى المصري المصري البوسعيدي الكونفيدرالية الإفريقية

ترشيحاتنا

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري السوري

خلى بالك.. فيروس على واتسآب فى رسالة صوتية

تجدد إطلاق النار في بيروت رغم تحذير الجيش

حكم وضع المرأة للعطر على ملابس الصلاة.. الإفتاء تجيب

"البنك المركزي": أسعار النفط تصل لأعلي مستوي منذ سنوات

مصائب ريال مدريد تتوالى.. إصابة ديفيد ألابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم ينفي مُخالفة محافظ جنوب سيناء لتعليمات «ربط الكتب بالمصاريف».. ويؤكد: المحافظة ستدفعها بدلًا من بعض الطلاب.. ومش كل المحافظات تقدر تعمل كده

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

لا آثار لـ مفقودين أو سيارة .. الداخلية تكشف لغز ميكروباص الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديوجراف.. أكبر من الإنسان.. اكتشاف مخلوق عملاق في البحر الأحمر

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ