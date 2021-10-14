المصري يعلن الطوارىء لتجنب مفاجآت كمبالا سيتى الأوغندى بالكونفيدرالية

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، حالة الطوارىء القصوى استعدادا لمواجهة كمبالا سيتى الأوغندى 16 أكتوبر الجاري فى إطار لقاءات ذهاب الدور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.





ويسعى الجهاز الفنى للمصري بقيادة معين الشعبانى، إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة كمبالا سيتى فى ظل الرغبة فى الفوز بالمباراة وحسم التأهل المبكر إلى الدور المقبل من البطولة.





وخاض فريق المصري أول تدريباته أمس بأوغندا بعد الوصول لمواجهة كمبالا سيتى فى إطار لقاءات ذهاب الدور الـ 32 من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.





وغادرت القاهرة أول أمس الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البوسعيدي، متوجهةً إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، استعداداً لخوض مباراة سلطات الموارد المائية، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد سانت ماري كيتندي بالعاصمة كمبالا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.



يترأس البعثة محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، فيما يرافق البعثة أحمد عوض عضو مجلس إدارة النادي.

وضمت بعثة المصري 18 لاعباً هم : في حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شديد قناوي، الناشئ كريم علاء

خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، إسلام عطية، محمد جريندو محمد عنتر، زياد فرج

خط الهجوم: أوستين أموتو ، حسين رجب.

ويقود الفريق التونسى معين الشعبانى الذى تم التعاقد معه خلال الأيام الماضية لتدريب الفريق البورسعيدى خلال المرحلة المقبلة .