مصائب ريال مدريد تتوالى.. إصابة ديفيد ألابا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، تعرض النمساوي ديفيد ألابا، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني للإصابة.

وذكرت صحيفة “ آس” الإسبانية أن ألابا مُصاب بكدمة قوية في ركبته، وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده النمساوي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأشارت الصحيفة أن الإصابة قد تغيب ألابا عن ريال مدريد أمام شاختار دونستيك الأوكراني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن البرازيلي إيدير ميليتاو كان قد تعرض للإصابة أيضًا أثناء مشاركته في تصفيات المونديال مع المنتخب البرازيلي، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

جدير بالذكر أن ديفيد ألابا انتقل لـ ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية في صفقة انتقال حر، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.