OnePlus تطلق 9RT رسمياً.. السعر و المواصفات | صور

أعلنت شركة “وان بلس” الصينية عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة، وهو هاتف OnePlus 9RT، و هو هاتف مصمم بعناية من أجل المنافسة بشراسة فى فئة الهواتف القوية المخصصة للألعاب.

و بحسب موقع “جي إس إم آريتا” التقني، جاء هاتف OnePlus 9RT بشاشة قياس 6.62 بوصة من نوع Samsung E4 AMOLED، بدقة عرض 120 هيرتز فى الثانية، و نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة.

يمتلك OnePlus 9RT معالجاً قوياً من نوع Snapdragon 888، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل البيانات.

و لمحبي التصوير يأتى هاتف OnePlus 9RT بكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 50 و 16 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بصور السيلفي و مكالمات الفيديو دقة 16 ميجابيكسل، مع فلاش LED ثنائي قوي.

يحتوى هاتف OnePlus 9RT على بطارية سعة 4500 مللى امبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، بقوة 65 وات، بالإضافة لميزة دعم ثنائي الشريحة، وتقنية إتصال الجيل الخامس 5G.

يأتى الهاتف فى 3 ألوان هي الأخضر الفاتح، الأسود، و السيلفر، مقابل سعر 510 دولاراً ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري، و سيبدأ شحنه للمستهلكين بدءاً من يوم 19 أكتوبر الجاري.