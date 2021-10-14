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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنعين لإنتاج حلوى المولد بدون ترخيص في القليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكنت مباحث التموين في القليوبية من ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة حلوى المولد النبوى تستخدم مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الادمى وتم التحفظ على 27 طن مستلزمات انتاج عبارة عن عسل وحمص وسمسم وجلوكوز ودقيق وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة مكبرة للتفتيش على مصانع انتاج حلوى المولد النبوى والتأكد من المعروض ومواد الإنتاج وتاريخ الصلاحية أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص عثر به على 14٫506طن مستلزمات إنتاج عبارة عن حمص وسكر حر وفولية وسمسمية بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية.


كما تم ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الحلوى ضبط به 13٫1 طن مستلزمات إنتاج عبارة عن عسل جلوكوز وسكر حر ودقيق فاخر وجوز هند وقمر الدين بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون كما تم ضبط 7200 قطعة حلوى المولد بدون بيانات منتج نهائى ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية النيابة العامة محافظة القليوبية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية

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