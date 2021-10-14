وزير الأوقاف يبحث التعاون مع أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد البشاري أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي وعضو المجلس التأسيسي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء اليوم الخميس بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية , لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ،

وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد البشاري أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف كتاب : "الجاهلية والصحوة" الذي يبين بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه ، وليِّها أعناق النصوص ، واجتزائها من سياقها ، واللعب بمدلول بعض الألفاظ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة .



من جانبه أشاد الدكتور محمد البشاري بجهود وزير الأوقاف وإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف .