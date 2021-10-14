ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في العديد من دول العالم

شهدت العديد من دول العالم زيادة يومية في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



ففي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1940 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 337 ألفا و 679 حالة وسجلت البلاد 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2618 وفاة حتى الآن، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.



وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و987 إصابة جديدة بالفيروسا، و246 حالة وفاة ناجمة عنه.. وذكرت صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية أنه بذلك يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 34 مليونا و20 ألفا و730 شخصا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 451 ألفا و435 حالة وفاة.



وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 1016 إصابة جديدة إلى جانب 28 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و261 ألفا و685 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و201 وفاة، وفق ما أوردته صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية.



أما في تايلاند، سجلت وزارة الصحة 11 ألفا و276 حالة إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و751 ألفا و704 حالة ..كما سجلت 112 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 17 ألفا و935 حالة وفاة.



وأفادت الوزارة حسبما نقلت صحيفة بانكوك بوست المحلية بأنه تم تسجيل 10 آلاف و407 حالات تعافي جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و625 ألفا و750 حالة.



وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1985 حالة إصابة جديدة ما رفع اجمالي الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 910 آلاف و832 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الرسمية أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 1895 حالة شفاء تام من الفيروس، ما رفع إجمالي المتعافين من الجائحة في كازاخستان إلى 852 ألفا و744 حالة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة في صباح اليوم أن 7 ملايين و22 ألفا و361 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الثانية من اللقاح، في حين تلقى 7 ملايين و947 ألفا و201 الجرعة الأولى منه فقط.

فيما سجلت منغوليا 1920 إصابة جديدة إلى جانب 15 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 332 ألفا و789 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1424 حالة وفاة.

وفي أوكرانيا، سجلت وزارة الصحة 18 ألفا و881 حالة إصابة جديدة و412 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و597 ألفا و275 حالة، وارتفعت الوفيات إلى 59 ألفا و935 وفاة.

وفي الوقت نفسه، سجلت البلاد 7 آلاف و630 حالة شفاء من تبعات المرض، ليرتفع اجمالي المتعافين من الجائحة في أوكرانيا إلى مليونين و311 ألفا و9921 حالة شفاء.

أما في أرمينيا، فتم تسجيل 1589 حالة إصابة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 276 ألفا و66 حالة فيما تم تسجيل 29 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و 675 حالة حتى الآن وتعافى 754 مريضا، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 251 ألفا و330 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3327 حالة إصابة جديدة، و98 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 531 ألفا و129 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 22 ألفا و4 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" الرسمية، أن ألفا و836 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء خلال الساعات الماضية، في حين يتواجد داخل المستشفيات حتى الآن 5 آلاف و707 مرضى بالفيروس.

وفي جورجيا، سجلت وزارة الصحة 4212 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات 649 ألفا و407 حالات إصابة كما سجلت 38 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 9 الاف و 370 حالة وفاة.

وفي المجر، سجلت وزارة الصحة ألفا و100 إصابة جديدة و11 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 831 ألفا و866 حالة والوفيات إلى 30 ألفا و341 حالة.

وتابعت الوزارة أنه تم تسجيل 790 ألفا و127 حالة تعاف على مستوى البلاد.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 آلاف و835 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و698 ألفا و232 حالة وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، أن 5 آلاف و317 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و573 ألفا و161 حالة بينما بلغت حالات الوفاة 40 ألفا و221 حالة، بعد تسجيل 154 حالة وفاة جديدة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3000 حالة إصابة جديدة و60 وفاة ليرتفع اجمالي الإصابات إلى مليونين و931 ألفا و64 والوفيات إلى 76 ألفا و18 حالة.

وتابعت الوزارة أن حالات النشطة بلغت 181 ألفا و713 على مستوى البلاد بينما ارتفعت حالات التعافي إلى مليونين و 671 ألف و199 حالة.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1851 حالة إصابة جديدة ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 422 ألفا و908 حالات، منهم 404 آلاف و441 حالة تماثلت للشفاء التام منذ بدء ظهور الجائحة.

وأضافت الوزارة، حسبما أفادت على موقعها الالكتروني الرسمي، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 18 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و847 حالة، بينما لا يزال هناك أكثر من 8 آلاف حالة نشطة بالفيروس حتى الآن في كرواتيا

وفي روسيا، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، تسجيل أعلى حصيلة للاصابات اليومية بالفيروس منذ بدء الجائحة حيث بلغت 31 ألفا و290 إصابة جديدة بكوفيد-19 ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 7 ملايين و 892 آلفا و980 حالة، فيما تم تسجيل 986 حالة وفاة خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي حالات الوفيات حتى الآن 220 ألفا و315 حالة.