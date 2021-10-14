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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة بيراميدز تتحرك لأداء أول التدريبات في تنزانيا

بيراميدز
بيراميدز

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر فندق إقامتها بالعاصمة التنزانية دار السلام في طريقها لملعب عزام لخوض أول التدريبات استعدادا لبدء المشوار في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل.

ويلتقي بيراميدز مع عزام التنزاني في مباراة الذهاب من دور الـ 32 من الكونفدرالية  بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

وشملت القائمة المختارة 21 لاعباً على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وطبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي فإنه في حال إقامة المباريات على ملعب من النجيل الصناعي يحق للفريق الضيف خوض تدريبين على ذات الملعب لاعتياد أرضيته وبالتالي سيخوض بيراميدز التدريبات يومي الخميس والجمعة على نفس ملعب اللقاء.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز خضوع الفريق لمحاضرة بالفيديو مساء اليوم في مقر فندق الإقامة لشرح بعض النقاط للاعبين استعدادا لتقديم انطلاقة قوية في كأس الكونفدرالية والعودة بنتيجة جيدة تضع الفريق في موقف مميز قبل لقاء الإياب بالقاهرة.

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