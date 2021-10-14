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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

علبة كرتون توفر ملايين للشركات.. صناديق p2packaging بخصائص عجيبة تعرف عليها

صناديق كرتون قابلة
صناديق كرتون قابلة لإعادة التدوير

يمكن للحلول الصغيرة أن توفر أموال طائلة، خاصة بالنسبة للشركات العملاقة التي تعتمد على سلاسل التوريد واحتياجات ضخمة للشحن، تكلفها ملايين الدولارات، ولذلك قدمت شركة p2packaging نوع جديد من الصناديق الكرتونية توفر ملايين للمؤسسات الكبيرة.

وفقا لموقع "موتور1" المتخصص في السيارات، كراتين الـ P2 منتج جديد صناديقه قابلة للتعديل والتشكيل لتناسب حجم المنتجات الموضوعة داخلها ولذلك تجد العلبة الواحدة يمكن تقسيمها لعدة أقسام وفق الحاجة فمثلا الصندوق يمكن أن يحتوي على 6 علب صغيرة أو 12 علبة صغيرة بداخله

كما أن ورق الكارتون نفسه مصنوع من مادة يجعله قابل للطي والثني لأشكال مختلفة حسب الطلب وبوجود هذه الميزة الفريدة تصبح كل الأماكن داخل الصندوق الكبير مستخدمة ومملوءة بالمنتجات بلا مساحات مهدرة ناتجة عن عدم ملاءمة المساحة لحجم المنتجات التي تحتويها.

وفقًا لـ Detroit Free Press ، يتم استخدام الصناديق من P2Packaging بواسطة كل شركات قطاع السيارات الكبيرة تقريبا، لنقل الأجزاء المختلفة بين المصانع والمواقع في جميع أنحاء العالم. يسلط التقرير الضوء على المكونات الداخلية للسيارة التي تنقل عبر الصناديق القابلة للتشكيل، واستخدامها أمر منطقي بالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمواد المنقولة التي تشمل الجلود والقماش، كما توفر الجدار المموجة للكرتون الحماية اللازمة لحماية المحتويات بداخلها،علاوة على ذلك ، يوضح التقرير أنه يمكن إعادة استخدام الصناديق حتى 10 مرات، ما عليك سوى طيها وإعادة إعادة تشكيلها حسب الحاجة وإرسالها لشحنة جديدة من الأجزاء، لتكون هذه الصناديق النموذج الأمثل لمقولة "اعمل بذكاء وليس بجهد أكبر".

إذا قامت شركة ببناء مليوني سيارة سنويًا، كل منها تكلف 30 ألف قطعة ، فهذا يعني 60 مليار قطعة سنويا، لا يتم شحن جميع الأجزاء،لأن بعضها لا يتناسب مع الصناديق التقليدية، ومع ذلك تحتاج لمجهود كبير وذكاء أكبر في عملية النقل، ووفقا لتصريحات كبرى شركات السيارات هذه الصناديق القابلة لإعادة التدوير و الطي توفر على الشركات ملايين من الدولارات.

p2packaging قطاع السيارات سلاسل التوريد

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