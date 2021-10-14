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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 4660 فدانا لصالح مشروع وقف النخيل بالوادى الجديد

وكيل التضامن
وكيل التضامن

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروع "وقف النخيل" على مساحة 4660 فدانا بـ3 مراكز إدارية.

وأكد محمد منير العديسى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الخميس، أن مشروع وقف النخيل يهدف لزراعة أشجار نخيل وتحقيق عائد اقتصادي من المحصول، لاستخدامه في الإنفاق على الأطفال الأيتام والمساهمة في زواج اليتيمات.

وأوضح العديسي، أن محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وافق على تخصيص 4660 فدانا لتنفيذ المشروع من خلال صكوك، حيث يجرى بيع صك النخيل بواقع 500 جنيه لفسيلة النخلة الصعيدي، و1500 جنيه للنخلة صنف " البرحي"، وذلك لمن يريد المساهمة في المشروع.

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وأضاف العديسي، أنه تم تخصيص 3000 فدان للجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة في مركز الداخلة، وجرى الانتهاء من زراعة أكثر من  20 الف فسيلة، فيما جرى تخصيص 1000 فدان لجمعية " نبض حياة" بمنطقة " سهل قروين" بالفرافرة، وجرى زراعة 15 ألف فسيلة، وتخصيص 260 فدانًا للجمعية الشرعية الفرعية بالوادي الجديد، بواقع 120 فدانًا في الخارجة و 140 فدانًا في الداخلة، وتخصيص 200 فدان لجمعية " سُقيا الماء"، وذلك في قرية "صنعاء" التابعة لمركز الخارجة، و 200 فدان لصالح جمعية " مصطفى محمود" بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة.

وأشار العديسي، إلى أن المشروع يوفر فرص عمل للشباب، بالإضافة للعائد المادي للإنفاق في أوجه الخير، كما جرى توقيع بروتوكول مع كل جمعية لتخصيص 10 % من عوائد مشروع وقف النخيل لصالح الحالات الأولى بالرعاية.

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